Peking (AFP) Nach einem Minenunglück im Norden Chinas sind elf Arbeiter tot geborgen worden. Ihre Leichen seien am Donnerstag, einen Tag nach dem Einsturz des Kohleschachts, gefunden worden, berichtete das Nachrichtenportal cnwest.com. Die hohe Kohlenmonoxid-Konzentration in dem Schacht sowie schlechte Sicht behinderten demnach die Suche nach den Verschütteten. Die Ursache für das Unglück in der Provinz Shaanxi war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.