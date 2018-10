Köln (AFP) Nach den schweren sexuellen Übergriffen an Silvester in Köln plant die CDU offensichtlich massive Gesetzesverschärfungen. Flüchtlinge, die zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt werden, sollten generell kein Asyl mehr erhalten, berichtete die "Welt" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die Klausurtagung des CDU-Vorstands. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will zudem die Regeln für Ausweisungen von Ausländern überprüfen.

