Hamburg (AFP) Eon-Chef Johannes Teyssen sieht den Staat bei der langfristigen Haftung für die Kosten der kommerziellen Atomenergie mit in der Pflicht. Die rund um Hamburg errichteten Kraftwerke Krümmel, Brokdorf und Brunsbüttel seien seinerzeit beispielsweise von den Hamburger Electrizitäts-Werken (HEW) gebaut worden, sagte Teyssen der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". Das sei ein öffentliches Unternehmen im Besitz der Stadt Hamburg gewesen. "Ich will mich nicht in die Büsche schlagen. Die Energieversorger tragen Verantwortung für die Kernkraftwerke. Aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Politik."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.