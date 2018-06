Havanna (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Kuba eine engere politische und wirtschaftliche Kooperation in Aussicht gestellt. Es sei an der Zeit, eine neue Phase der bilateralen Beziehungen einzuläuten, sagte der Vizekanzler am Donnerstag bei der Eröffnung eines deutsch-kubanischen Wirtschaftsforums in Havanna. Gleichzeitig forderte er "sichere Rahmenbedingungen" für Investitionen deutscher mittelständischer Unternehmen in Kuba.

