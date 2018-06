Koblenz (AFP) Händler dürfen nur dann für ein Produkt werben, wenn Verbraucher eine realistische Chance haben, die beworbene Ware auch zu kaufen. Der Hinweis, das Produkt sei "nur in limitierter Stückzahl" im Angebot, ist irreführend, falls die Ware nach einer kurzen Zeit bereits ausverkauft ist, entschied das Oberlandesgericht Koblenz in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Dies gilt auch für Onlineshops. (Az. 9 U 296/15)

