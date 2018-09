Koblenz (AFP) Über den Streit um Mängel am umstrittenen Sturmgewehr G36 wird Anfang Juni vor dem Landgericht Koblenz verhandelt. Eine Gerichtssprecherin bestätigte am Donnerstag einen Bericht der "Rhein-Zeitung", wonach für den 3. Juni ein mündlicher Verhandlungstermin angesetzt wurde. Der Hersteller Heckler & Koch will demnach vor Gericht feststellen lassen, dass die umstrittene Gewehre keine Mängel aufweisen. Das Verteidigungsministerium will die Waffe ausmustern.

