Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt hat ein Bußgeld in Höhe von 90.000 Euro gegen die französische Molkerei Bongrain Europe verhängt. Bongrain habe im Jahr 2011 unrichtige Angaben gemacht, als das Unternehmen einen Mehrheitsanteil an der Bio-Molkerei Söbbeke gekauft hatte, wie das Kartellamt am Donnerstag mitteilte. Unternehmen müssten bei Fusionsvorhaben zutreffende und vollständige Angaben machen, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt. Bei einem Verstoß "können wir Bußgelder verhängen und den Zusammenschluss wieder auflösen".

