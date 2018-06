Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwägt als Reaktion auf die sexuellen Übergriffe in Köln eine striktere Abschiebungspolitik: Es müsse "immer wieder überprüft werden, ob wir, was Ausreisenotwendigkeiten anbelangt oder Ausweisungen aus Deutschland schon alles getan haben, was notwendig ist", sagte sie am Donnerstag nach einem Treffen mit Rumäniens Ministerpräsidenten Dacian Ciolos in Berlin. Es gehe darum, "hier auch klare Zeichen zu setzen an diejenigen, die nicht gewillt sind, unsere Rechtsordnung einzuhalten."

