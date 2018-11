Frankfurt/Main (AFP) Nach wiederholten Pannen in den belgischen Atomkraftwerken Doel und Tihange hat Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) eine erneute Überprüfung der umstrittenen Reaktoren gefordert. In Deutschland seien nach der Atomkatastrophe von Fukushima alle Atomkraftwerke intensiv überprüft worden, sagte Remmel der Nachrichtenagentur AFP. "Ich meine, dass diese Forderungen auch an unsere europäischen Nachbarn gestellt werden dürfen und auf eine Sonderprüfung der maroden Meiler gepocht werden darf."

