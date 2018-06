Bratislava (AFP) Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat sich nach den sexuellen Übergriffen zu Silvester in Köln erneut gegen die Aufnahme von muslimischen Flüchtlingen ausgesprochen. "Wir wollen nicht, dass so etwas wie in Deutschland in der Slowakei passiert", sagte Fico am Donnerstag in Bratislava. Es müsse verhindert werden, "dass unsere Frauen auf öffentlichen Plätzen belästigt werden".

