Berlin (AFP) Die SPD-Fraktion dringt auf mehr Solidarität und Gleichbehandlung im Gesundheitsbereich. In einem Positionspapier für die Klausurtagung der Abgeordneten ab Donnerstagnachmittag in Berlin treten die Sozialdemokraten unter anderem dafür ein, höhere Ärzte-Honorare für die Behandlung von Privatpatienten zu verhindern. Zudem soll die gesetzliche Krankenversicherung wieder paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden, also ohne Zusatzbeiträge allein für die Versicherten.

