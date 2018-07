Berlin (AFP) Der Anteil von Ökostrom im deutschen Stromnetz ist 2015 einer Studie zufolge auf ein Rekordhoch geklettert. Fast jede dritte Kilowattstunde (32,5 Prozent), die in Deutschland verbraucht wurde, stammte aus Wind-, Solar-, Wasser- oder Bioenergiekraftwerken, wie aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Studie der Denkfabrik Agora hervorgeht. 2014 lag der Ökostromanteil demnach bei 27,3 Prozent.

