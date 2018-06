Washington (AFP) In der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselmotoren trifft Volkswagen-Chef Matthias Müller kommende Woche die Chefin der US-Umweltbehörde EPA. Müller werde am Mittwoch in Washington mit Gina McCarthy zusammenkommen, teilte eine EPA-Sprecherin mit. Volkswagen habe um das Treffen gebeten.

