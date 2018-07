Berlin (AFP) Mehrere in der Silvesternacht eingesetzte Kölner Polizisten haben nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" der Darstellung der Polizeispitze über den Ablauf der Ereignisse am Hauptbahnhof widersprochen. Demnach seien durchaus etwa hundert Menschen kontrolliert und viele von ihnen auch vorübergehend festgenommen worden. Davon sei nur eine kleine Minderheit Nordafrikaner gewesen, die meisten dagegen Syrer. Dies habe sich aus vorgelegten Dokumenten ergeben.

