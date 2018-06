Hagen (AFP) Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus am Mittwochabend im nordrhein-westfälischen Hagen sind zwei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die 30-jährige Frau und der 41 Jahre alte Mann werden wegen Kohlenmonoxid-Vergiftungen behandelt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Die Ermittler gehen demnach von einem Unglück aus. Das Kohlenmonoxid sei wahrscheinlich aus einer Gastherme ausgetreten.

