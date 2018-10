Köln (dpa) - Der Energieverbrauch in Deutschland ist im vergangenen Jahr etwas gestiegen. Er legte um 1,3 Prozent auf 455 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten zu. Dies sei vor allem auf eine kühlere Witterung und den höheren Bedarf an Heizenergie zurückzuführen, teilte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in Köln mit. Bereinigt um den Temperatureffekt wäre der Energieverbrauch um 1,5 bis 2 Prozent gesunken, hieß es. Im Energiemix waren die erneuerbaren Energien mit einem Plus von 10,5 Prozent der größte Gewinner.

