Amsterdam (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise und der Bedrohung durch Extremismus sieht die neue niederländische EU-Ratspräsidentschaft Europa vor "einer der größten Herausforderungen in seiner Geschichte". Um die Flüchtlingsbewegungen aus Syrien in den Griff zu bekommen, sei ein "enorme, abgestimmte Anstrengung" nötig, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Donnerstag in Amsterdam. Dasselbe gelte für die Bedrohung "durch den Terrorismus" in- und außerhalb Europas.

