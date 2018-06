Paris (AFP) Der bekannte französische Dschihadist Salim Benghalem ist in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach den 35-Jährigen am Donnerstag schuldig, Franzosen für den Dschihad in Syrien rekrutiert zu haben. Benghalem reiste 2013 in das Bürgerkriegsland und soll sich dort noch heute bei der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aufhalten.

