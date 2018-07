Paris (AFP) Der am Donnerstag vor einem Pariser Polizeirevier erschossene Angreifer ist identifiziert und war den französischen Behörden laut Ermittlern wegen eines Diebstahls bekannt. Der Mann sei 2013 im Süden Frankreichs verurteilt worden, verlautete am Abend aus Ermittlerkreisen in Paris. Der Abgleich der Fingerabdrücke der Leiche mit der Datenbank habe ergeben, dass es sich um den Dieb handelte, der sich damals als einen 1995 in Marokko geborenen Obdachlosen bezeichnet hatte.

