Paris (AFP) Am Jahrestag des Anschlags auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" hat ein Angreifer ein Polizeirevier in Paris attackiert. Polizisten erschossen am Donnerstag den Mann, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Metzgerbeil bewaffnet war und "Allahu Akbar" (Gott ist groß) schrie. Nach dem Fund eines Bekennerschreibens mit einer Fahne der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wurden Terror-Ermittlungen eingeleitet.

