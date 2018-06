Hamburg (SID) - Fan-Liebling Ivica Olic (36) will trotz einer Wechselfreigabe seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV erfüllen. "Ich bereite mich jetzt ganz normal auf die Rückrunde vor. Ich denke, ich werde beim HSV bleiben. So sieht es Stand jetzt aus", sagte der Kroate der Hamburger Morgenpost. Zuletzt hatte Olic mit einem Transfer geliebäugelt, um seine Berufung in den Kader der kroatischen Nationalmannschaft für die EM im Sommer in Frankreich nicht zu gefährden.

Olic kommt bei Trainer Bruno Labbadia bisher nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. In der Vorrunde stand der Stürmer lediglich bei neun Pflichtspielen auf dem Rasen und erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Ende Dezember hatte Labbadia Olic deshalb die Freigabe für einen Transfer erteilt, allerdings gibt es keine passenden Angebote.

Der HSV bereitet sich noch bis zum 16. Januar in Belek (Türkei) auf die Rückrunde vor, die mit der Partie gegen den FC Bayern (22. Januar) für den Tabellenzehnten beginnt.