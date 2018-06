Port-au-Prince (AFP) Nach der wegen Betrugsvorwürfen erfolgten Aussetzung der Stichwahl um das Präsidentenamt in Haiti gibt es nun einen neuen Termin für den Urnengang. Die zweite Wahlrunde solle am 24. Januar stattfinden, hieß es in einem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Dekret von Staatschef Michel Martelly. Dieser konnte diesmal nicht erneut für das Präsidentenamt kandidieren, in der Stichwahl stehen sich der Regierungskandidat Jovenel Moise und sein schärfster Gegner Jude Célestin gegenüber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.