Hannover (dpa) - Die deutschen Handballer können bei den letzten Testspielen vor der EM in Polen erstmals auf den Einsatz von Rune Dahmke hoffen. Der einzige im Kader verbliebene Linksaußen hat seine Sprunggelenksverletzung soweit auskuriert, dass er bei den Partien gegen Island am Wochenende auflaufen kann. "Rune wird wahrscheinlich pro Spiel eine Halbzeit spielen", sagte Teammanager Oliver Roggisch in Hannover. Zuvor waren auf der Linksaußen-Position Uwe Gensheimer und Michael Allendorf verletzt ausgefallen. Noch angeschlagen sind die Spielmacher Martin Strobel und Niclas Pieczkowski.

