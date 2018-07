Hannover (SID) - Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat kurz vor der Handball-EM in Polen (15. bis 31. Januar) den Kampf um die Stammplätze in der Nationalmannschaft ausgerufen. "Es herrscht natürlich Konkurrenzkampf. Die Jungs müssen sich zeigen", sagte Sigurdsson vor den letzten beiden Testspielen am Samstag und Sonntag (jeweils 15.00 Uhr/live bei Sportdeutschland.tv) gegen Island.

"Wenn es gut läuft und wir die Spiele gewinnen, hat man natürlich gute Chancen", ergänzte Sigurdsson. Seine Nominierungen für die 16 Kaderplätze für das Turnier will der Coach nach der Generalprobe am Wochenende bekannt geben.

Sigurdsson muss seinen 16er-Kader bis zum Turnierstart benennen. Im Laufe der EM hat er noch die Möglichkeit, drei Spieler auszutauschen und aus seinem vorläufigen 28er-Kader nachzunominieren. "Die Tür ist offen in beide Richtungen. Wir werden gucken, wie die Spiele laufen", sagte der Isländer neun Tage vor dem deutschen EM-Auftakt am 16. Januar (18.30 Uhr/live im ZDF) gegen Ex-Weltmeister Spanien.

Weitere Vorrundengegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe C sind Schweden (18. Januar/20.30/live in der ARD) und Slowenien (20. Januar/17.15/live im ZDF). Die ersten drei Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde und nehmen die untereinander erzielten Ergebnisse mit.