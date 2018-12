Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merke hält nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln weitreichende Konsequenzen für nötig. "Was in der Silvesternacht passiert ist, das ist völlig inakzeptabel", sagte Merkel nach einem Treffen mit dem rumänischen Ministerpräsidenten Dacian Ciolos in Berlin. "Es sind widerwärtige, kriminelle Taten, (...) die Deutschland nicht hinnehmen wird." Auch über die Grundlagen des kulturellen Zusammenlebens in Deutschland sei zu sprechen. An Silvester war es in Köln aus einer Menge von rund 1000 Männern heraus zu zahlreichen Übergriffen gegen Frauen gekommen.

