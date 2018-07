Berlin (SID) - 200-m-Weltmeisterin Dafne Schippers (Niederlande) hat ihre Startzusage für das Hallen-ISTAF-Meeting der Leichtathleten am 13. Februar in Berlin gegeben. Die "fliegende Holländerin" wird in der Arena am Ostbahnhof über 60 m an den Start gehen und gegen die Britin Asha Philip und die Südafrikanerin Carina Horn anteten.

Für Deutschland starten die Nachwuchsläuferinnen Chantal Butzek und Lisa-Marie Kwayie aus Berlin. Schippers hatte bereits beim Indoor-ISTAF im vergangenen Jahr den 60-m-Sprint gewonnen. Bei der WM in Peking im Sommer 2015 holte sie neben ihrem Sieg über 200 m auch Silber über 100 m.