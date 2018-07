Bengasi (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat bei einem Anschlag im Norden Libyens sechs Menschen mit in den Tod gerissen. Der Fahrer eines Geländewagens habe sich am Donnerstag an einem Kontrollpunkt nahe dem Ölhafen in Ras Lanuf in die Luft gesprengt, teilte die Hilfsorganisation Roter Halbmond mit. Unter den Opfern seien drei Wachen und ein 16 Monate altes Baby. Berichten zufolge wurden auch zwei Verwandte des Kindes getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.