Sydney (dpa) - Der King of Rock'n'Roll ist seit fast 40 Jahren tot, aber seine Anhänger feiern ihr Idol wie einen Rockstar von heute: Am Bahnhof von Sydney in Australien stiegen am Donnerstag rund 450 Fans in Glitteranzügen, mit Elvis-Haartolle und langen Koteletten in einen "Elvis-Express" nach Parkes.

In dem kleinen Örtchen 365 Kilometer westlich findet ein Elvis-Festival statt. Die Doppelgänger und andere Gäste feierten die achtstündige Reise ausgelassen mit Elvis-Musik, wie das Fernsehen zeigte. Viele waren dem US-Sänger nicht annähernd ähnlich, es zählte der Spaß an der damaligen Ära.

In Parkes wollten mehr als 22 000 Fans den "König" feiern. Elvis Presley wäre am 8. Januar 81 Jahre alt geworden. Er starb 1977 mit 42 Jahren. "Es wird das größte Fest, seit wir vor 23 Jahren gestartet sind", sagte die Direktorin des Festivals, Emily Mann, der Deutschen Presse-Agentur. Das Motto lautet in diesem Jahr "Mexico", nach einem Elvis-Film aus dem Jahr 1963 mit dem Titel: "Spaß in Acapulco".