Seoul (AFP) Nach dem neuen Atomtest Nordkoreas nimmt Südkorea die Propaganda-Beschallung des Nachbarlandes wieder auf. Der Atomtest sei ein "mutwilliger Verstoß" gegen Nordkoreas internationale Verpflichtungen und eine "schwere Verletzung" eines Abkommens mit dem Süden von Ende August, sagte ein Sprecher des Präsidentenpalastes in Seoul am Donnerstag. Die südkoreanische Regierung habe daher entschieden, die Lautsprecher an der Grenze, die den Norden mit lauter Musik und Propaganda-Botschaften beschallen, am Freitag wieder einzuschalten.

