Köln (SID) - Der Weg zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro führt für die europäischen Nationalmannschaften über das Qualifikationsturnier in Berlin. Am Donnerstag kämpft um 15.00 Uhr Weltmeister Polen gegen Belgien um wichtige Punkte. Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Vital Heynen hat spielfrei, wird das Spiel der direkten Konkurrenz aber genau verfolgen. In der Parallel-Gruppe trifft um 18.00 Uhr zudem Olympiasieger Russland auf Bulgarien, Europameister Frankreich tritt um 20.30 Uhr gegen Finnland an.