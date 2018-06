Ankara (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben wie schon 2008 in Peking und 2012 in London auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski belegte beim Olympia-Qualifikationsturnier in Ankara in der Gruppe A mit fünf Punkten nur Platz drei hinter den Niederlanden (7) und Gastgeber Türkei (6) und schied damit im Kampf um die Rio-Tickets frühzeitig aus.

"Es ist das eingetreten, was wir alle nicht gehofft haben", sagte Koslowski. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte am Donnerstag spielfrei und verfolgte hilflos, wie die vom ehemaligen Bundestrainer Giovanni Guidetti betreuten Niederländerinnen durch einen 3:0-Erfolg gegen Kroatien noch vorbeizogen.

Das deutsche Team hatte zuvor Siege gegen die Niederlande (3:2) und Kroatien (3:0) gefeiert, gegen die Türkei (1:3) aber verloren. Nur der Sieger des Acht-Nationen-Turniers in Ankara qualifiziert sich direkt für Rio. Der Zweit- und Drittplatzierte haben bei einem Achterturnier in Japan (14. Mai bis 5. Juni) eine zweite Chance.