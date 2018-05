Damaskus (AFP) Die syrische Regierung hat am Donnerstag nach langen Verhandlungen grünes Licht für Hilfslieferungen in drei belagerte Städte gegeben. Die Vereinten Nationen begrüßten die Entscheidung aus Damaskus und kündigten an, in den kommenden Tagen Konvois nach Madaja nahe der Hauptstadt sowie nach Fua und Kafraja zu schicken. Laut UNO droht in Madaja vielen Menschen wegen der anhaltenden Belagerung der Hungertod.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.