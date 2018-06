Paris (dpa) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" wird sich Frankreichs Präsident François Hollande heute zur Sicherheitslage äußern. Der Staatschef will am Jahrestag der blutigen Attacke eine Rede an französische Sicherheitskräfte in der Polizeipräfektur von Paris halten. Am 7. Januar 2015 hatte ein islamistisches Mordkommando die Redaktion von "Charlie Hebdo" überfallen.

