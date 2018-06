Berlin (AFP) Trotz der Kurseinbrüche am chinesischen Aktienmarkt sieht der Bundesverband des deutschen Groß- und Außenhandels (BGA) keinen Grund für Panik. "Die Ansteckungsgefahr ist übersichtlich", sagte BGA-Präsident Anton Börner dem "Tagesspiegel". Mögliche Absatzeinbußen in China könne die deutsche Wirtschaft in den USA oder in Europa ausgleichen.

