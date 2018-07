Los Angeles (dpa) - Wegen eines Lecks in einem Erdgasspeicher in einem Vorort von Los Angeles hat Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown den Notstand ausgerufen. Seit Mitte Oktober strömten rund 80 000 Tonnen Erdgas aus dem unterirdischen Speicher eines Gasanbieters im Aliso Canyon unweit von Porter Ranch im Nordwesten der Stadt aus. Rund 2000 Familien mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen, einige Schulen wurden geschlossen. Insgesamt ist ein Gebiet betroffen, in dem rund 30 000 Menschen wohnen. Die US-Flugsicherheit hat eine Flugverbotszone über dem Gebiet verhängt.

