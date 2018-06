Washington (AFP) Die USA haben zwei Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo nach Ghana überstellt. Dies teilte am Mittwoch das Verteidigungsministerium in Washington mit. Mit dieser "humanitären Geste" unterstütze Ghana die Bemühungen der USA um eine Schließung des auf einem US-Militärstützpunkt in Kuba gelegenen Lagers. In ihm sitzen nun noch 105 Menschen ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.