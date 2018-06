Miami (AFP) Im US-Bundesstaat Alabama soll die Homoehe künftig nicht mehr erlaubt sein. Eine entsprechende Anordnung an alle Familienrichter erließ am Mittwoch der Präsident des Obersten Gerichtshofes von Alabama. Richter Roy Moore stellte sich damit gegen eine historische Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA. Der Supreme Court hatte im Juni vergangenen Jahres die Homoehe überall in den Vereinigten Staaten erlaubt.

