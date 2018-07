New York (AFP) Der US-Regisseur Spike Lee bringt einen Dokumentarfilm über den 2009 gestorbenen Popstar Michael Jackson heraus. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, wird der Film am 26. Februar zusammen mit einer Neuausgabe von Jacksons erstem Solo-Erfolgsalbum "Off the Wall" auf den Markt kommen.

