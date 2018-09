Ruhpolding (SID) - Überflieger Simon Schempp (Uhingen) wird beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding im Sprint am Freitag (11.145 Uhr/ARD und Eurosport) trotz Nachwirkungen einer Erkältung wohl an den Start gehen. "Im Moment deutet alles darauf hin", sagte DSV-Pressesprecher Stefan Schwarzbach dem SID am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem Mannschaftsarzt. Natürlich müsse man aber "die Nacht abwarten, wie sich der Zustand entwickelt".

Schempp war in dieser Saison bereits dreimal zum Sieg gestürmt und befindet sich eigentlich in Top-Verfassung. In den vergangenen Wochen plagte ihn aber eine leichte Erkältung, die offenbar noch nicht vollständig auskuriert ist.