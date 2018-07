Kairo (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu einem Anschlag auf einen Bus mit israelischen Touristen in Ägypten bekannt. In einer am Freitag im Internet verbreiteten Erklärung hieß es, bei dem Angriff in der Nähe eines Hotels in Kairo habe es am Donnerstag "Tote und Verletzte unter Juden und Sicherheitskräften" gegeben. Das Innenministerium hatte dagegen am Donnerstag mitgeteilt, eine Gruppe ägyptischer Jugendlicher habe am Donnerstag Polizisten angegriffen, die vor dem Hotel Wache standen.

