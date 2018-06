Genf (AFP) In der von syrischen Regierungstruppen belagerten Stadt Madaja sind seit Anfang Dezember nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) 23 Menschen an Hunger gestorben, davon sechs Babys. Die Todesfälle seien in dem von MSF unterstützten Gesundheitszentrum in Madaja registiert worden, teilte die Organisation am Freitag mit.

