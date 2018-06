Berlin (AFP) Die beiden Berliner Flughäfen haben im vergangenen Jahr einen neuen Passagierrekord aufgestellt. In Schönefeld und Tegel starteten und landeten 2015 insgesamt 29,53 Millionen Passagiere, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Freitag mitteilte. Das sei ein Zuwachs von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die deutsche Hauptstadt liege damit weiterhin auf Rang drei nach dem Flughafen Frankfurt am Main und dem Airport München.

