Frankfurt/Main (AFP) Nach einer zwischenzeitlichen Erholung hat sich der Kurssturz an der Frankfurter Börse am Freitag fortgesetzt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) kletterte zwar zunächst wieder über die Marke von 10.000 Punkten, sackte zum Handelsschluss aber wieder auf 9849 Punkte ab. Der Leitindex verbuchte damit in der ersten Handelswoche 2016 ein Minus von mehr als acht Prozent. Die gebeutelten chinesischen Börsen schlossen leicht im Plus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.