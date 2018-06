Köln (AFP) Die Zeit wird knapp für einen letzten Kontakt mit der Kometensonde "Philae" - nun wollen Wissenschaftler einen der letzten Versuche unternehmen, das Landegerät auf dem Kometen Tschuri wachzurütteln: Am Sonntag soll ein Drallrad im Inneren des Landers in Bewegung versetzt werden, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Köln mitteilte.

