Kiel (AFP) Ein Frachtschiff hat am Freitagmorgen bei Rendsburg eine Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal gerammt. Bei der Kollision seien der Fahrzeugführer der Fähre schwer und deren einziger Passagier leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Kiel mit. Sowohl die Schwebefähre als auch der Frachter wurden nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamts in Kiel beschädigt. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar.

