Mainz (AFP) Nach den Übergriffen in Köln hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für schärfere Abschieberegeln ausgesprochen. Es stelle sich die Frage, ob jemand sein Gastrecht nicht schon früher als bisher verwirke, sagte die Kanzlerin bei einer Parteiveranstaltung am Freitagabend in Mainz.

