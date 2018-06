Köln (AFP) Online-Händler in der Europäischen Union müssen ihre Kunden künftig auf eine neue Plattform zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten bei Online-Geschäften hinweisen. Am Samstag tritt eine entsprechende EU-Verordnung in Kraft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.