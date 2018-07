Los Angeles (dpa) - Eine riesige Hai-Attrappe aus dem Horrorschocker "Der Weiße Hai" erhält einen Platz im Museum.

Wie die Oscar-verleihende Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag bekanntgab, soll das knapp acht Meter lange Fiberglas-Modell in dem zukünftigen Museum der Filmakademie in Los Angeles ausgestellt werden. Der Mitteilung zufolge ist das Modell mit einem 1,5 Meter breitem Rachen der einzige Restposten von ehemals vier Attrappen, die in den 1970er Jahren für die Dreharbeiten zu dem Film mit dem Originaltitel "Jaws" unter der Regie von Steven Spielberg angefertigt wurden.

Nach dem Filmstart im Jahr 1975 wurde der Fiberglas-Hai in den Universal Studios in Hollywood ausgestellt. 1990 landete das Modell auf einem Schrottplatz nahe Los Angeles. Der Besitzer des Unternehmens, das in diesem Monat seinen Betrieb einstellt, will das Filmrequisit der Akademie schenken.

Das vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano entworfene Filmmuseum soll Ende 2017 öffnen. Das Projekt wird mit Spendengeldern in Höhe von 300 Millionen Dollar (280 Mio Euro) finanziert. Filmschaffende wie Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und George Lucas sind unter den Geldgebern. In dem Academy Museum will der Verband unter anderem seine riesige Sammlung von Filmen, Fotos, Filmpostern, Kostümen und Requisiten ausstellen.