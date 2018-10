Paris (AFP) Die ein Jahr nach dem islamistischen Anschlag auf "Charlie Hebdo" veröffentlichte Sonderausgabe der französischen Satirezeitung ist ein Verkaufserfolg: Weil die erste Auflage von einer Million bereits vergriffen ist, kündigten die Blattmacher am Freitag neue Exemplare an. Die Nachfrage nach der Sonderausgabe sei "größer als erwartet". Deswegen würden den Kiosken am Samstag neugedruckte Exemplare geliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.