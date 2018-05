Paris (AFP) Die zum Schutz der Fahrgäste errichteten Sicherheitsschleusen an den Bahnsteigen der internationalen Thalys-Schnellzüge in Frankreich funktionieren nach Angaben der Staatsbahn SNCF gut. Rund 100.000 Reisende hätte sie bereits passiert, sagte SNCF-Chef Guillaume Pepy am Freitag dem Radiosender France Info. Bei stark ausgebuchten Zügen mit 600 oder 700 Fahrgästen sei es aber schwierig, alle Reisenden der Reihe nach passieren zu lassen.

